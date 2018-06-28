Избран новый содокладчик ПАСЕ по Азербайджану

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Страсбург. 28 июня. REPORT.AZ/ Избран новый содокладчик Мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану.

Как сообщает западно-европейское бюро Report, им стал британский депутат Роджер Гейл (Roger Gale).

Выборы второго содокладчика по Азербайджану состоялись в рамках летней сессии Ассамблеи.

На этом посту Р.Гейл сменит Сезара Флорин Преду.

Напомним, ранее содокладчик ПАСЕ по Азербайджану Стефан Шеннах заявил, что содокладчики планируют посетить страну в сентябре.