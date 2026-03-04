Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Из города Джидда эвакуированы 193 гражданина Азербайджана

    Внешняя политика
    • 04 марта, 2026
    • 21:56
    С первого дня начала военной эскалации наши посольства и генеральные консульства, расположенные в регионе, продолжают свою деятельность в усиленном режиме, принимая меры по оказанию соответствующей поддержки нашим гражданам.

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, говоря об эвакуации наших граждан из региона Ближнего Востока.

    По его словам, на данный момент, за исключением одного человека, среди наших граждан пострадавших нет.

    "Что касается эвакуации наших граждан, то сегодня специальным рейсом самолета, принадлежащего Azerbaijan Airlines, из города Джидда Королевства Саудовская Аравия в нашу страну были эвакуированы 193 гражданина Азербайджана, 9 граждан Грузии азербайджанского происхождения и 5 граждан России азербайджанского происхождения.

    Кроме того, возвращение наших граждан, находящихся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), в Азербайджан осуществляется регулярными рейсами авиакомпаний ОАЭ. Вчера в общей сложности 257 граждан Азербайджана вернулись на родину. Из города Дубай на сегодня запланирован один регулярный авиарейс, а на 5 марта - еще два регулярных рейса".

    Представитель МИД отметил, что в настоящее время нашей страной ведется работа по эвакуации 200 наших граждан, находящихся в Катаре, специальным авиарейсом: "Отметим, что, поскольку воздушное пространство Катара закрыто, планируется эвакуация наших граждан с территории Саудовской Аравии.

    Вместе с тем, согласно распространенному Министерством иностранных дел предупреждению для путешественников, для выезда граждан Азербайджана, находящихся на территории Ирана, в зависимости от места пребывания используются сухопутные границы Азербайджана и Турции. На данный момент 260 наших граждан пересекли границу Азербайджана.

    Граждан, находящихся в регионе, просят внимательно следить за ситуацией безопасности, соблюдать указания и рекомендации местных властей, избегать мест массового скопления людей и усилить меры личной безопасности".

    Ciddə şəhərindən 193 Azərbaycan vətəndaşı təxliyə edilib
