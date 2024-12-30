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Из Азербайджана в Сирию отправлено около 200 тонн гумпомощи

Из Азербайджана в Сирию отправлено около 200 тонн гумпомощи По поручению президента Азербайджана, для оказания помощи населению Сирии отправлен гуманитарный груз.
Внешняя политика
30 декабря 2024 г. 10:48
Из Азербайджана в Сирию отправлено около 200 тонн гумпомощи

По поручению президента Азербайджана, для оказания помощи населению Сирии отправлен гуманитарный груз.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Он отметил, что конвой из 10 грузовиков доставит около 200 тонн продовольственных товаров.

"Гуманитарный конвой доставит грузы в Идлиб из Азербайджана через Грузию и Турцию. Ожидается, что распределением помощи среди нуждающихся в Сирии займется турецкая организация AFAD", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Suriyaya 200 tona yaxın humanitar yardım göndərib - VİDEO

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