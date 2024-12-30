Из Азербайджана в Сирию отправлено около 200 тонн гумпомощи

По поручению президента Азербайджана, для оказания помощи населению Сирии отправлен гуманитарный груз.

По поручению президента Азербайджана, для оказания помощи населению Сирии отправлен гуманитарный груз.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Он отметил, что конвой из 10 грузовиков доставит около 200 тонн продовольственных товаров.

"Гуманитарный конвой доставит грузы в Идлиб из Азербайджана через Грузию и Турцию. Ожидается, что распределением помощи среди нуждающихся в Сирии займется турецкая организация AFAD", - говорится в сообщении.