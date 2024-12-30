Из Азербайджана в Сирию отправлено около 200 тонн гумпомощи

По поручению президента Азербайджана, для оказания помощи населению Сирии отправлен гуманитарный груз.
Как сообщает Report, об этом заявил журналистам руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.
Он отметил, что конвой из 10 грузовиков доставит около 200 тонн продовольственных товаров.
"Гуманитарный конвой доставит грузы в Идлиб из Азербайджана через Грузию и Турцию. Ожидается, что распределением помощи среди нуждающихся в Сирии займется турецкая организация AFAD", - говорится в сообщении.