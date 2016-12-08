Ивица Дачич: Мы сталкиваемся с проблемой неурегулированных конфликтов и новыми угрозами на пространстве ОБСЕ

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ "Мы сталкиваемся с проблемой неурегулированных конфликтов и новыми угрозами на пространстве ОБСЕ".

Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Сербии Ивица Дачич на 23-м заседании совета министров иностранных дел стран-челнов ОБСЕ в Гамбурге.

Он отметил, что предыдущее председательство Сербии в ОБСЕ было направлено на решение этих вопросов.

При этом выразил сожаление тем, что для достижения этой цели нужно еще много времени.