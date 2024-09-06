Итальянские СМИ широко осветили визит президента Ильхама Алиева в эту страну

Ведущие печатные органы Италии широко осветили рабочий визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в эту страну.

Ведущие печатные органы Италии широко осветили рабочий визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в эту страну.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Agenzia Nova, Giornale Diplomatico, Agenpress, Il Sole 24 Ore, Askanews, Italpress, il Giornale, La Presse, Agenzia Vista, Quotidiano Nazionale, Tutt Oggi, Borsa Italiana и другие СМИ сообщили, что президент Ильхам Алиев встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой в римском Квиринальском дворце. Отмечается, что отношения между двумя странами носят характер стратегического партнерства и охватывают многоплановое сотрудничество.

Издания констатируют, что Италия является основным торговым партнером Азербайджана в Европе, сотрудничество в энергетической сфере между двумя странами имеет особое значение. Проект Трансадриатического газопровода (ТАР) играет важную роль в энергетической безопасности Европы, в том числе Италии, пишет итальянская пресса, отмечая также важность гуманитарных и культурных связей, в частности деятельности Итальяно-азербайджанского университета.

Доводится до внимания, что Италия будет представлена на предстоящей в ноябре в Азербайджане COP29 делегацией высокого уровня.

Сообщается, что в тот же день в римском дворце Киджи президент Ильхам Алиев встретился с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони. На встрече были проведены обстоятельные обсуждения вопросов повестки дня итальяно-азербайджанских двусторонних отношений, а также определены новые направления сотрудничества между двумя странами. Стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений во всех сферах.

В статьях отмечается, что в ходе встречи президент Ильхам Алиев и Джорджа Мелони обменялись мнениями по поводу увеличения пропускной способности трубопровода TAP, играющего важную роль в энергетической безопасности Италии и европейских стран. Подчеркивалось особое значение Итальяно-Азербайджанского университета, создаваемого в рамках совместного проекта Университета АДА и пяти итальянских университетов.

Итальянская пресса информирует своих читателей о том, что Джорджа Мелони выразила готовность Италии оказать Азербайджану всю необходимую поддержку для успешного проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29.

В публикациях также содержится информация о проведенной в Риме встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева с главным исполнительным директором итальянской компании Eni S.P.A Клаудио Дескальци, на которой состоялся обмен мнениями о расширении сотрудничества между Eni и Азербайджанской государственной нефтяной компанией – SOCAR.