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Итальянская пресса широко осветила речь президента Ильхам Алиева на Съезде Победы

Итальянская пресса широко осветила речь президента Ильхам Алиева на Съезде Победы Мысли, озвученные президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во время выступления на прошедшем 22 апреля в Шуше V Съезде азербайджанцев мира – Съезде Победы, широко освещены в таких итальянских информационных агентствах, как “Askanews”, “Agenzia Nova”, печ
Внешняя политика
25 апреля 2022 г. 16:52
Итальянская пресса широко осветила речь президента Ильхам Алиева на Съезде Победы

Мысли, озвученные президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во время выступления на прошедшем 22 апреля в Шуше V Съезде азербайджанцев мира – Съезде Победы, широко освещены в таких итальянских информационных агентствах, как “Askanews”, “Agenzia Nova”, печатных органах “İnsideover”, “Kmetro0”, “Yahoo Notizie”, “Globus Magazine”, “MetroCT”.

В материалах изданий говорится о значимости проведения указанного мероприятия в освобожденном Карабахе, и в этой связи процитированы мысли президента Ильхама Алиева, высказанные на открытии Съезда Победы: "Сегодня мы проводим в освобожденном Карабахе, в освобожденной Шуше Съезд азербайджанцев мира. Нынешний съезд называется Съездом Победы, и это естественно, потому что азербайджанцы мира впервые собираются после Победы, проводят съезд".

Также в статьях отмечается, что президент Ильхам Алиев напомнил участникам, что первый съезд состоялся в 2001 году по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева и сослался на озвученные на том съезде общенациональным лидером мысли: "Азербайджан восстановит свою территориальную целостность, захваченные земли будут освобождены от оккупации, и азербайджанский народ вернется на земли предков". Отмечается, что вслед за этим президент Ильхам Алиев подчеркнул: "Мы, последователи великого лидера, превратили эти слова в реальность".

В статьях отражены мысли президента Ильхам Алиев о разрушениях, совершенных армянами в период оккупации Шуши, крупных работах, проводимых для возрождения города, большой исторической значимости проведенного в Шуше съезда и вступлении Азербайджана сегодня в новый период, а также об установлении мира в регионе.

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Версия на английском языке Italian press widely covers views of President Ilham Aliyev at Victory Congress
Версия на азербайджанском языке İtaliya mətbuatı Prezident İlham Əliyevin Zəfər Qurultayındakı fikirlərini geniş işıqlandırıb

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