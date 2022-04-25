Итальянская пресса широко осветила речь президента Ильхам Алиева на Съезде Победы

Мысли, озвученные президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во время выступления на прошедшем 22 апреля в Шуше V Съезде азербайджанцев мира – Съезде Победы, широко освещены в таких итальянских информационных агентствах, как “Askanews”, “Agenzia Nova”, печ

Мысли, озвученные президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во время выступления на прошедшем 22 апреля в Шуше V Съезде азербайджанцев мира – Съезде Победы, широко освещены в таких итальянских информационных агентствах, как “ Askanews ”, “ Agenzia Nova ”, печатных органах “ İnsideover ”, “ Kmetro0 ”, “ Yahoo Notizie ”, “ Globus Magazine ”, “ MetroCT ”.

В материалах изданий говорится о значимости проведения указанного мероприятия в освобожденном Карабахе, и в этой связи процитированы мысли президента Ильхама Алиева, высказанные на открытии Съезда Победы: "Сегодня мы проводим в освобожденном Карабахе, в освобожденной Шуше Съезд азербайджанцев мира. Нынешний съезд называется Съездом Победы, и это естественно, потому что азербайджанцы мира впервые собираются после Победы, проводят съезд".

Также в статьях отмечается, что президент Ильхам Алиев напомнил участникам, что первый съезд состоялся в 2001 году по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева и сослался на озвученные на том съезде общенациональным лидером мысли: "Азербайджан восстановит свою территориальную целостность, захваченные земли будут освобождены от оккупации, и азербайджанский народ вернется на земли предков". Отмечается, что вслед за этим президент Ильхам Алиев подчеркнул: "Мы, последователи великого лидера, превратили эти слова в реальность".

В статьях отражены мысли президента Ильхам Алиев о разрушениях, совершенных армянами в период оккупации Шуши, крупных работах, проводимых для возрождения города, большой исторической значимости проведенного в Шуше съезда и вступлении Азербайджана сегодня в новый период, а также об установлении мира в регионе.