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    Вступила в силу новая процедура получения шенгенской визы в посольстве Италии

    Лица, впервые получающие Шенгенскую визу, обязаны лично присутствовать при подаче документов

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Вступила в силу новая процедура получения шенгенской визы в посольстве Италии в Азербайджане.

    С 29 января в силу вступает новая Визовая информационная система, позволяющая странам Шенгенской зоны обмениваться информацией о въездной визе, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства Италии в Баку.

    Согласно новой системе, лица, впервые получающие визу, обязаны лично присутствовать при подаче документов для сбора биометрических данных - фотографии и отпечатков пальцев. Дети до 12 лет освобождаются от обязательства прохождения процедуры снятия отпечатков.

    Визовая информационная система была создана в целях усовершенствования процедуры обращения за визой и пограничного контроля в интересах граждан стран, не входящих в состав Шенгенской зоны.

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