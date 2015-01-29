Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Вступила в силу новая процедура получения шенгенской визы в посольстве Италии в Азербайджане.

С 29 января в силу вступает новая Визовая информационная система, позволяющая странам Шенгенской зоны обмениваться информацией о въездной визе, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства Италии в Баку.

Согласно новой системе, лица, впервые получающие визу, обязаны лично присутствовать при подаче документов для сбора биометрических данных - фотографии и отпечатков пальцев. Дети до 12 лет освобождаются от обязательства прохождения процедуры снятия отпечатков.

Визовая информационная система была создана в целях усовершенствования процедуры обращения за визой и пограничного контроля в интересах граждан стран, не входящих в состав Шенгенской зоны.