Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Испания осудила удары Ирана по Нахчывану

    Внешняя политика
    • 05 марта, 2026
    • 21:56
    Испания осудила удары Ирана по Нахчывану

    Испания решительно осуждает сегодняшние удары Ирана беспилотниками по Азербайджану, а также вчерашнее нарушение воздушного пространства Турции иранским дроном.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление МИД Королевства.

    "Правительство Испании решительно осуждает последние атаки Ирана на Азербайджан и Турцию, которые произошли в дополнение к ударам по территориям стран Персидского залива, в частности на Катар, где сегодня пострадали восемь человек, и подтверждает свою солидарность с этими дружественными государствами", - говорится в заявлении ведомства.

    Также в сообщении подчеркивается, что эти неизбирательные нападения Ирана, в том числе на гражданские объекты, совершенно неоправданны с точки зрения международного права, представляют собой вопиющее нарушение суверенитета и целостности этих стран и повышают риск эскалации.

    "Испания вновь подтверждает свою приверженность возвращению к дипломатии и диалогу для срочной деэскалации и обеспечения безопасности и стабильности в регионе", - отметили во внешнеполитическом ведомстве Испании.

    МИД Испании Удар по аэропорту Нахчывана Азербайджан Турция
    İspaniya XİN İranın dron hücumları barədə: Bu, suverenliyin kobud şəkildə pozulmasıdır
    Ты - Король

    Последние новости

    22:25

    ООН: Удары Ирана по Нахчывану являются явным нарушением суверенитета Азербайджана

    Внешняя политика
    22:23

    Шахбаз Шариф выразил серьезное беспокойство по поводу ударов Ирана по Азербайджану

    Внешняя политика
    22:21

    Зарубежные СМИ широко осветили заявления президента Ильхама Алиева об атаке Ирана на Азербайджан - ДАЙДЖЕСТ

    Медиа
    22:20
    Видео

    Эрдоган: Авиаудары Ирана по странам региона чреваты расширением конфликта

    В регионе
    22:15

    Трое пострадавших при ударах иранских БПЛА по Нахчывану выписаны домой

    Здоровье
    22:14

    МИД Черногории: Атаки иранских дронов на Нахчыван представляют угрозу для всего региона

    Внешняя политика
    22:09

    Бизнесмен Мерчант заявил об иранском следе в заговоре против Трампа

    Другие страны
    22:03
    Фото

    Госкомитет Азербайджана организовал ифтар в турецком Ыгдыре

    Религия
    21:56

    Испания осудила удары Ирана по Нахчывану

    Внешняя политика
    Лента новостей