Испания осудила удары Ирана по Нахчывану

Испания решительно осуждает сегодняшние удары Ирана беспилотниками по Азербайджану, а также вчерашнее нарушение воздушного пространства Турции иранским дроном.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление МИД Королевства.

"Правительство Испании решительно осуждает последние атаки Ирана на Азербайджан и Турцию, которые произошли в дополнение к ударам по территориям стран Персидского залива, в частности на Катар, где сегодня пострадали восемь человек, и подтверждает свою солидарность с этими дружественными государствами", - говорится в заявлении ведомства.

Также в сообщении подчеркивается, что эти неизбирательные нападения Ирана, в том числе на гражданские объекты, совершенно неоправданны с точки зрения международного права, представляют собой вопиющее нарушение суверенитета и целостности этих стран и повышают риск эскалации.

"Испания вновь подтверждает свою приверженность возвращению к дипломатии и диалогу для срочной деэскалации и обеспечения безопасности и стабильности в регионе", - отметили во внешнеполитическом ведомстве Испании.