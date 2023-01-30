МИД Исландии: Нападения на диппредставительства недопустимы

Исландия осудила нападение на посольство Азербайджана в Тегеране

Исландия осудила вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Как передает Report, об этом заявили во внешнеполитическом ведомстве этой страны.

"Исландия осуждает нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. Нападения на дипломатические представительства и их сотрудников недопустимы. Выражаем соболезнования семье погибшего и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим",- говорится в сообщении МИД Исландии в Twitter.

Утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Еще два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения.