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МИД Исландии: Нападения на диппредставительства недопустимы

МИД Исландии: Нападения на диппредставительства недопустимы Исландия осудила нападение на посольство Азербайджана в Тегеране
Внешняя политика
30 января 2023 г. 17:32
МИД Исландии: Нападения на диппредставительства недопустимы

Исландия осудила вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Как передает Report, об этом заявили во внешнеполитическом ведомстве этой страны.

"Исландия осуждает нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. Нападения на дипломатические представительства и их сотрудников недопустимы. Выражаем соболезнования семье погибшего и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим",- говорится в сообщении МИД Исландии в Twitter.

Утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Еще два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения.

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Версия на английском языке Icelandic Foreign Ministry: Attacks on diplomatic missions unacceptable
Версия на азербайджанском языке İslandiya XİN: “Diplomatik missiyalara hücumlar qəbuledilməzdir”

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