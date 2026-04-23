    Делегация парламента Ирландии посетила площадь Победы в Ханкенди - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    • 23 апреля, 2026
    • 18:52
    Делегация парламента Ирландии посетила площадь Победы в Ханкенди - ОБНОВЛЕНО

    Делегация во главе с руководителем межпарламентской группы дружбы Ирландия-Азербайджан Тони МакКормаком посетила площадь Победы и Карабахский университет в городе Ханкенди.

    Как сообщили Report в Милли Меджлисе, гости были проинформированы о стремительном развитии освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

    Было отмечено, что по мере строительства и восстановления населенных пунктов бывшие вынужденные переселенцы возвращаются в родные края.

    Во время визита гостей сопровождали руководитель рабочей группы по азербайджано-ирландским межпарламентским связям Эркин Гадирли, член группы Севиндж Фаталиева и другие официальные лица.

    Отметим, что ирландские парламентарии также побывали в городе Шуша.

    Делегация Ирландии во главе с руководителем межпарламентской группы дружбы Ирландия-Азербайджан Тони МакКормаком посетила город Ханкенди.

    Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

    Согласно информации, делегация была проинформирована о ходе масштабных строительно-восстановительных работ в Ханкенди.

    Гости ознакомились с инфраструктурными проектами, строительством жилых и социально значимых объектов.

    Отметим, что в рамках визита в Карабах делегация также посетила город Шушу.

    Делегация парламента Ирландии посетила площадь Победы в Ханкенди - ОБНОВЛЕНО
    Делегация парламента Ирландии посетила площадь Победы в Ханкенди - ОБНОВЛЕНО
    Делегация парламента Ирландии посетила площадь Победы в Ханкенди - ОБНОВЛЕНО
    Делегация парламента Ирландии посетила площадь Победы в Ханкенди - ОБНОВЛЕНО
    Делегация парламента Ирландии посетила площадь Победы в Ханкенди - ОБНОВЛЕНО
    Делегация парламента Ирландии посетила площадь Победы в Ханкенди - ОБНОВЛЕНО
    Делегация парламента Ирландии посетила площадь Победы в Ханкенди - ОБНОВЛЕНО
    Делегация парламента Ирландии посетила площадь Победы в Ханкенди - ОБНОВЛЕНО

    Тони МакКормак межпарламентская группа дружбы Ирландия Азербайджан Ханкенди
    Фото
    Toni MakKormakın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Xankəndinin Zəfər meydanına olub - YENİLƏNİB

