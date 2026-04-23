Делегация парламента Ирландии посетила площадь Победы в Ханкенди - ОБНОВЛЕНО

Делегация во главе с руководителем межпарламентской группы дружбы Ирландия-Азербайджан Тони МакКормаком посетила площадь Победы и Карабахский университет в городе Ханкенди.

Как сообщили Report в Милли Меджлисе, гости были проинформированы о стремительном развитии освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

Было отмечено, что по мере строительства и восстановления населенных пунктов бывшие вынужденные переселенцы возвращаются в родные края.

Во время визита гостей сопровождали руководитель рабочей группы по азербайджано-ирландским межпарламентским связям Эркин Гадирли, член группы Севиндж Фаталиева и другие официальные лица.

Отметим, что ирландские парламентарии также побывали в городе Шуша.

Делегация Ирландии во главе с руководителем межпарламентской группы дружбы Ирландия-Азербайджан Тони МакКормаком посетила город Ханкенди.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

Согласно информации, делегация была проинформирована о ходе масштабных строительно-восстановительных работ в Ханкенди.

Гости ознакомились с инфраструктурными проектами, строительством жилых и социально значимых объектов.

Отметим, что в рамках визита в Карабах делегация также посетила город Шушу.