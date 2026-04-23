Делегация парламента Ирландии посетила площадь Победы в Ханкенди - ОБНОВЛЕНО
- 23 апреля, 2026
- 18:52
Делегация во главе с руководителем межпарламентской группы дружбы Ирландия-Азербайджан Тони МакКормаком посетила площадь Победы и Карабахский университет в городе Ханкенди.
Как сообщили Report в Милли Меджлисе, гости были проинформированы о стремительном развитии освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.
Было отмечено, что по мере строительства и восстановления населенных пунктов бывшие вынужденные переселенцы возвращаются в родные края.
Во время визита гостей сопровождали руководитель рабочей группы по азербайджано-ирландским межпарламентским связям Эркин Гадирли, член группы Севиндж Фаталиева и другие официальные лица.
Отметим, что ирландские парламентарии также побывали в городе Шуша.
Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.
Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.
Согласно информации, делегация была проинформирована о ходе масштабных строительно-восстановительных работ в Ханкенди.
Гости ознакомились с инфраструктурными проектами, строительством жилых и социально значимых объектов.
