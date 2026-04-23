    Делегация парламента Ирландии побывала в Шуше

    • 23 апреля, 2026
    • 18:44
    Делегация парламента Ирландии побывала в Шуше

    Делегация во главе с руководителем межпарламентской группы дружбы Ирландия-Азербайджан Тони МакКормаком побывала в городе Шуша.

    Как сообщили Report в Милли Меджлисе, гости были проинформированы об ущербе, нанесенном армянами в период оккупации городским памятникам, в том числе выдающихся деятелей культуры Азербайджана - Хуршидбану Натаван, Бюльбюля, Узеира Гаджибейли.

    "Знакомство прибывшей в Шушу делегации ирландского парламента началось с Городской площади. Затем гости ознакомились с мечетью Ашагы Гёвхар Ага, осмотрели крепостные стены Шуши, поднялись на Джыдыр-дюзю", - отмечается в сообщении.

    Ранее ирландские парламентарии в рамках визита в Азербайджан побывали в Ханкенди.

    İrlandiya parlamentinin nümayəndə heyəti Şuşa şəhərində olub

