Делегация парламента Ирландии побывала в Шуше

Делегация во главе с руководителем межпарламентской группы дружбы Ирландия-Азербайджан Тони МакКормаком побывала в городе Шуша.

Как сообщили Report в Милли Меджлисе, гости были проинформированы об ущербе, нанесенном армянами в период оккупации городским памятникам, в том числе выдающихся деятелей культуры Азербайджана - Хуршидбану Натаван, Бюльбюля, Узеира Гаджибейли.

"Знакомство прибывшей в Шушу делегации ирландского парламента началось с Городской площади. Затем гости ознакомились с мечетью Ашагы Гёвхар Ага, осмотрели крепостные стены Шуши, поднялись на Джыдыр-дюзю", - отмечается в сообщении.

Ранее ирландские парламентарии в рамках визита в Азербайджан побывали в Ханкенди.