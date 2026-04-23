İrlandiya parlamentinin nümayəndə heyəti Şuşa şəhərində olub
Xarici siyasət
- 23 aprel, 2026
- 18:29
İrlandiya-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri Toni MakKormakın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti aprelin 23-də Şuşa şəhərində olub.
Bu barədə "Report"a Milli Məclisdən məlumat verilib.
"Əvvəlcə Şuşaya gələn İrlandiya parlament nümayəndə heyətinin tanışlığı Şəhər Meydanından başlayıb", - məlumatda bildirilib və əlavə olunub ki, qonaqlara Azərbaycanın görkəmli mədəniyyət xadimləri Xurşidbanu Natəvanın, Bülbülün, Üzeyir Hacıbəylinin burada qoyulmuş heykəllərinin işğal dövründə ermənilər tərəfindən güllələnməsi barədə məlumat verilib:
"Sonra qonaqlar Aşağı Gövhər Ağa məscidi ilə tanış olublar, Şuşanın Qala divarlarını seyr edib, Cıdır düzünə qalxıblar".
Qeyd edək ki, irlandiyalı parlamentarilər Xankəndi də olublar.
21:34
Xəzər dənizində 4,2 maqnitudalı zəlzələ baş veribHadisə
21:32
Azərbaycan güləşçiləri Avropa çempionatını 13 medalla başa vurublarFərdi
21:26
Goranboyda yeniyetməni elektrik cərəyanı vuraraq öldürübHadisə
21:03
Tramp İranla danışıqların təfərrüatlarını açıqlayıbDigər ölkələr
20:52
Premyer Liqa: "Qarabağ" "Neftçi"ni məğlub edibFutbol
20:48
Azərbaycan hərbçiləri "EFES-2026" təlimində iştirak üçün Türkiyəyə yola düşüblərHərbi
20:46
Tramp: ABŞ Ukraynadakı münaqişəni dayandırmaq üçün işləri davam etdirirDigər ölkələr
20:32
Kürün İmişlidən keçən hissəsində su artımı stabilləşibHadisə
20:18