İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    İrlandiya parlamentinin nümayəndə heyəti Şuşa şəhərində olub

    Xarici siyasət
    23 aprel, 2026
    • 18:29
    İrlandiya parlamentinin nümayəndə heyəti Şuşa şəhərində olub

    İrlandiya-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri Toni MakKormakın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti aprelin 23-də Şuşa şəhərində olub.

    Bu barədə "Report"a Milli Məclisdən məlumat verilib.

    "Əvvəlcə Şuşaya gələn İrlandiya parlament nümayəndə heyətinin tanışlığı Şəhər Meydanından başlayıb", - məlumatda bildirilib və əlavə olunub ki, qonaqlara Azərbaycanın görkəmli mədəniyyət xadimləri Xurşidbanu Natəvanın, Bülbülün, Üzeyir Hacıbəylinin burada qoyulmuş heykəllərinin işğal dövründə ermənilər tərəfindən güllələnməsi barədə məlumat verilib:

    "Sonra qonaqlar Aşağı Gövhər Ağa məscidi ilə tanış olublar, Şuşanın Qala divarlarını seyr edib, Cıdır düzünə qalxıblar".

    Qeyd edək ki, irlandiyalı parlamentarilər Xankəndi də olublar.

    Toni MakKormak Şuşa İrlandiya - Azərbaycan
    Foto
    Делегация парламента Ирландии побывала в Шуше

