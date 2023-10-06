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Иранский министр: Мир на Южном Кавказе откроет большие перспективы для региона

Иранский министр: Мир на Южном Кавказе откроет большие перспективы для региона Мир на Южном Кавказе откроет большие перспективы для региона.
Внешняя политика
6 октября 2023 г. 21:05
Иранский министр: Мир на Южном Кавказе откроет большие перспективы для региона

Мир на Южном Кавказе откроет большие перспективы для региона.

Как сообщает Report, об этом заявил министр дорог и градостроительства Ирана Мехрдад Базрпаш на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Министр передал поздравления в связи с реинтеграцией Карабахского региона Азербайджана и расценил это как очень важное событие.

Он отметил, что спустя 30 лет нарушенная справедливая позиция Азербайджана, к счастью, была восстановлена, страна восстановила свой суверенитет.

Подчеркнув, что страны и народы региона связывают друг с другом глубокие исторические и культурные узы, Мехрдад Базрпаш сказал, что мир на Южном Кавказе откроет большие перспективы для региона.

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Версия на азербайджанском языке İranlı nazir: “Cənubi Qafqazda sülh region üçün böyük perspektivlər yaradacaq”

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