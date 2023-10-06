Иранский министр: Мир на Южном Кавказе откроет большие перспективы для региона

Мир на Южном Кавказе откроет большие перспективы для региона.

Мир на Южном Кавказе откроет большие перспективы для региона.

Как сообщает Report, об этом заявил министр дорог и градостроительства Ирана Мехрдад Базрпаш на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Министр передал поздравления в связи с реинтеграцией Карабахского региона Азербайджана и расценил это как очень важное событие.

Он отметил, что спустя 30 лет нарушенная справедливая позиция Азербайджана, к счастью, была восстановлена, страна восстановила свой суверенитет.

Подчеркнув, что страны и народы региона связывают друг с другом глубокие исторические и культурные узы, Мехрдад Базрпаш сказал, что мир на Южном Кавказе откроет большие перспективы для региона.