Иранский министр: Мир на Южном Кавказе откроет большие перспективы для региона

Мир на Южном Кавказе откроет большие перспективы для региона.
Как сообщает Report, об этом заявил министр дорог и градостроительства Ирана Мехрдад Базрпаш на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Министр передал поздравления в связи с реинтеграцией Карабахского региона Азербайджана и расценил это как очень важное событие.
Он отметил, что спустя 30 лет нарушенная справедливая позиция Азербайджана, к счастью, была восстановлена, страна восстановила свой суверенитет.
Подчеркнув, что страны и народы региона связывают друг с другом глубокие исторические и культурные узы, Мехрдад Базрпаш сказал, что мир на Южном Кавказе откроет большие перспективы для региона.