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Иран объявил четырех азербайджанских дипломатов персонами нон-грата

Иран объявил четырех азербайджанских дипломатов персонами нон-грата Иран объявил четырех сотрудников посольства Азербайджана в Тегеране и генконсульства в Тебризе персонами нон-грата.
Внешняя политика
5 мая 2023 г. 14:31
Иран объявил четырех азербайджанских дипломатов персонами нон-грата

Иран объявил четырех сотрудников посольства Азербайджана в Тегеране и генконсульства в Тебризе персонами нон-грата.

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Как известно, в начале апреля этого года 4 сотрудника посольства Ирана в нашей стране были объявлены правительством Азербайджана персонами нон-грата в связи с деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу и противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года", - сказал представитель МИД.

По его словам, в свою очередь иранская сторона через несколько дней после этого шага Азербайджана без каких-либо оснований, лишь сославшись на принцип взаимности, объявила эвакуированных еще в январе двух сотрудников посольства и двух сотрудников генконсульства в Иране персонами нон-грата.

"Этот шаг, предпринятый в отношении нашей страны, наносит ущерб двусторонним отношениям, в которых существует ряд проблем", - подчеркнул Айхан Гаджизаде.

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Версия на английском языке Iran declares 4 Azerbaijani diplomats as persona non grata - MFA
Версия на азербайджанском языке İran Azərbaycanın 4 diplomatını arzuolunmaz şəxs elan edib

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