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Ираклий Кобахидзе: Азербайджано-грузинские отношения построены на очень прочном фундаменте

Ираклий Кобахидзе: Азербайджано-грузинские отношения построены на очень прочном фундаменте Наши страны соединяют исторические узы дружбы. Эти отношения построены на очень прочном фундаменте.
Внешняя политика
16 марта 2024 г. 16:00
Ираклий Кобахидзе: Азербайджано-грузинские отношения построены на очень прочном фундаменте

Наши страны соединяют исторические узы дружбы. Эти отношения построены на очень прочном фундаменте.

Как сообщает Report, об этом сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 16 марта после встречи с президентом Ильхамом Алиевым один на один.

Выразив уверенность в том, что наши отношения и дальше будут развиваться в том же духе, премьер-министр Ираклий Кобахидзе подчеркнул: "В настоящее время у нас есть прекрасный диалог на политическом, экономическом и других уровнях, существует положительная динамика. Наше намерение - углублять это сотрудничество и партнерство".

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Версия на английском языке Prime Minister Irakli Kobakhidze: Azerbaijan-Georgia relations are built on very solid foundation
Версия на азербайджанском языке İrakli Kobaxidze: Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri çox möhkəm təməl üzərində qurulub

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