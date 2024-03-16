Ираклий Кобахидзе: Азербайджано-грузинские отношения построены на очень прочном фундаменте

Наши страны соединяют исторические узы дружбы. Эти отношения построены на очень прочном фундаменте.

Наши страны соединяют исторические узы дружбы. Эти отношения построены на очень прочном фундаменте.

Как сообщает Report, об этом сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 16 марта после встречи с президентом Ильхамом Алиевым один на один.

Выразив уверенность в том, что наши отношения и дальше будут развиваться в том же духе, премьер-министр Ираклий Кобахидзе подчеркнул: "В настоящее время у нас есть прекрасный диалог на политическом, экономическом и других уровнях, существует положительная динамика. Наше намерение - углублять это сотрудничество и партнерство".