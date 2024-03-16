Ираклий Кобахидзе: Азербайджано-грузинские отношения построены на очень прочном фундаменте

Наши страны соединяют исторические узы дружбы. Эти отношения построены на очень прочном фундаменте.
Как сообщает Report, об этом сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 16 марта после встречи с президентом Ильхамом Алиевым один на один.
Выразив уверенность в том, что наши отношения и дальше будут развиваться в том же духе, премьер-министр Ираклий Кобахидзе подчеркнул: "В настоящее время у нас есть прекрасный диалог на политическом, экономическом и других уровнях, существует положительная динамика. Наше намерение - углублять это сотрудничество и партнерство".