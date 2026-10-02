Ираклий Аласания: Странам региона необходимо объединить ресурсы для развития Среднего коридора

Регион Южного Кавказа и Каспийского бассейна обладает всей необходимой инфраструктурой и политической волей для углубления интеграции, однако государствам следует перейти к реализации конкретных программ.

Как сообщает Report, об этом заявил бывший посол Грузии при ООН, соучредитель и генеральный директор SODI Investment Ираклий Аласания в ходе панельной дискуссии на проходящем в Баку Региональном форуме CAMCA-2026.

По его словам, исторически сложившиеся связи служат прочным фундаментом для тесного партнерства:

"Мы сотрудничали на Шелковом пути задолго до того, как современные национальные государства сформировались в их нынешних границах".

И. Аласания подчеркнул, что Каспийское море географически разделяет страны региона, но объединяет их экономически и стратегически. Сегодня у государств есть больше ресурсов и возможностей для совместного развития Среднего коридора:

"Сейчас у нас есть больше возможностей для того, чтобы стать сильнее вместе. Нам необходимо объединять ресурсы не просто для обсуждения Среднего коридора, а для создания реальных проектов и программ, которые мы должны реализовывать вместе, чтобы стать сильнее".