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    Ираклий Аласания: Странам региона необходимо объединить ресурсы для развития Среднего коридора

    Внешняя политика
    • 02 октября, 2026
    • 17:28
    Ираклий Аласания: Странам региона необходимо объединить ресурсы для развития Среднего коридора

    Регион Южного Кавказа и Каспийского бассейна обладает всей необходимой инфраструктурой и политической волей для углубления интеграции, однако государствам следует перейти к реализации конкретных программ.

    Как сообщает Report, об этом заявил бывший посол Грузии при ООН, соучредитель и генеральный директор SODI Investment Ираклий Аласания в ходе панельной дискуссии на проходящем в Баку Региональном форуме CAMCA-2026.

    По его словам, исторически сложившиеся связи служат прочным фундаментом для тесного партнерства:

    "Мы сотрудничали на Шелковом пути задолго до того, как современные национальные государства сформировались в их нынешних границах".

    И. Аласания подчеркнул, что Каспийское море географически разделяет страны региона, но объединяет их экономически и стратегически. Сегодня у государств есть больше ресурсов и возможностей для совместного развития Среднего коридора:

    "Сейчас у нас есть больше возможностей для того, чтобы стать сильнее вместе. Нам необходимо объединять ресурсы не просто для обсуждения Среднего коридора, а для создания реальных проектов и программ, которые мы должны реализовывать вместе, чтобы стать сильнее".

    Ираклий Аласания Региональный форум CAMCA 2026 Средний коридор
    İrakli Alasaniya: "Region ölkələri Orta Dəhlizin inkişafı üçün resursları birləşdirməlidir"
    Irakli Alasania: Regional countries need to pool resources to develop Middle Corridor
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