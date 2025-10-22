Иностранные гости посетили Карабахский университет
Внешняя политика
- 22 октября, 2025
- 13:34
Группа путешественников из восьми стран прибыла в Карабахский университет.
Как передает Report, здесь они ознакомились с организацией учебного процесса и условиями, созданными для студентов.
Путешественники также побывали на строительных площадках, где возводятся новые кампусы университета.
Напомним, что международная группа путешественников из клуба Extreme Travelers International Congress (ETIC) сегодня начала двухдневное автомобильное путешествие по маршруту Агдам-Ханкенди-Лачын-Шуша-Физули.
