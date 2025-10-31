Иностранные дипломаты начали поездку в Джебраил и Зангилан

По поручению президента Азербайджана, 31 октября организована поездка иностранных дипломатов и представителей международных организаций в Джебраильский и Зангиланский районы.

Как сообщает Report, в поездке участвуют более 100 представителей из 51 страны и 12 международных организаций. Делегацию сопровождает помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Во время поездки представители дипломатического корпуса ознакомятся с масштабами восстановительных и строительных работ, реализуемых в рамках программы "Великое возвращение", а также получат информацию о проекте Зангезурского коридора, усиливающем стратегическое значение региона.

Дипломаты посетят ключевые инфраструктурные объекты, включая агропарк "Дост" в Зангиланском районе, железнодорожную станцию Хакари, жилой комплекс, школу, детский сад и мечеть в Зангилане.

Отметим, что это уже 20-я по счету поездка дипломатического корпуса в освобожденные районы Азербайджана.