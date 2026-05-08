Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Информационное агентство Report стало медиапартнером WUF13

    Внешняя политика
    • 08 мая, 2026
    • 12:23
    Информационное агентство Report стало медиапартнером WUF13

    Объявлены медиапартнеры 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), которая пройдет в Баку.

    Как сообщает Report, медиапартнеры, наряду с широким освещением мероприятия на глобальном, региональном и национальном уровнях, будут доносить до широкой аудитории обсуждения, проводимые в рамках WUF13, и достигнутые ключевые результаты, в том числе ожидаемый документ "Бакинский призыв к действию".

    Репортажи и материалы, подготовленные медиапартнерами, внесут вклад в повышение осведомленности о таких приоритетных направлениях устойчивого городского развития, как обеспечение достойным и доступным жильем, трансформация неформальных поселений и трущоб, а также обеспечение земельными участками и основными услугами.

    Международными медиапартнерами мероприятия WUF13 являются Euronews, ArchDaily, Century of Cities и Xinhua News Agency.

    Местными медиапартнерами являются Азербайджанское телевидение и радиовещание (AzTV), Общественная телерадиовещательная компания (İctimai TV), телеканал AnewZ, Caspian International Broadcasting Company (CBC TV), Азербайджанское государственное информационное агентство (АЗЕРТАДЖ), Информационное агентство Report, информационное агентство Trend, Агентство Azəri-Press (АПА), ASAN Radio и Planet FM.

    Отметим, что WUF13 пройдет 17-22 мая в Баку. Форум проводится в тесном сотрудничестве Азербайджана с Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и направлен на обмен международным опытом в сфере устойчивого градостроительства, "умных городов" и инновационных городских решений.

    Тема мероприятия этого года - "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", наряду с выдвижением на первый план необходимости решения глобального жилищного кризиса, подчеркнет важную роль жилищного обеспечения как одной из основных движущих сил инклюзивного, устойчивого и долгосрочного городского развития.

    WUF13, объединяя национальные правительства, города, международные организации, частный сектор, академические круги и гражданское общество, внесет вклад в продвижение вариантов решений по преодолению глобального жилищного кризиса, а также в более оперативную реализацию Новой повестки дня в области градостроительства и Целей устойчивого развития (ЦУР).

    Всемирный форум городов (WUF13) WUF13 Бакинский призыв к действию Медиапартнерство Устойчивое градостроительство
    Фото
    "Report" İnformasiya Agentliyi WUF13-un media tərəfdaşı olub
    Фото
    Report News Agency becomes media partner of WUF13

    Последние новости

    12:44

    В Улан Удэ двое рабочих сорвались с шестого этажа, один погиб

    В регионе
    12:40

    Командующий силами жандармерии Турции посетил азербайджанский стенд на SAHA 2026

    Армия
    12:40

    В ЮАР в результате ДТП погибли 8 человек

    Другие страны
    12:33

    Белорусская товарная биржа намерена закупать азербайджанский хлопок

    Бизнес
    12:29

    "Азеркосмос" присоединился к консорциуму DIFI

    ИКТ
    12:25

    Активы Bank BTB на сумму 295 млн манатов переданы ABB

    Финансы
    12:23
    Фото

    Информационное агентство Report стало медиапартнером WUF13

    Внешняя политика
    12:20

    Самолет авиакомпании Air Astana экстренно сел в Актобе из-за отказа двигателя

    В регионе
    12:20

    Сахиба Гафарова встретилась со спикером парламента Монтенегро

    Внешняя политика
    Лента новостей