Информационное агентство Report стало медиапартнером WUF13

Объявлены медиапартнеры 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), которая пройдет в Баку.

Как сообщает Report, медиапартнеры, наряду с широким освещением мероприятия на глобальном, региональном и национальном уровнях, будут доносить до широкой аудитории обсуждения, проводимые в рамках WUF13, и достигнутые ключевые результаты, в том числе ожидаемый документ "Бакинский призыв к действию".

Репортажи и материалы, подготовленные медиапартнерами, внесут вклад в повышение осведомленности о таких приоритетных направлениях устойчивого городского развития, как обеспечение достойным и доступным жильем, трансформация неформальных поселений и трущоб, а также обеспечение земельными участками и основными услугами.

Международными медиапартнерами мероприятия WUF13 являются Euronews, ArchDaily, Century of Cities и Xinhua News Agency.

Местными медиапартнерами являются Азербайджанское телевидение и радиовещание (AzTV), Общественная телерадиовещательная компания (İctimai TV), телеканал AnewZ, Caspian International Broadcasting Company (CBC TV), Азербайджанское государственное информационное агентство (АЗЕРТАДЖ), Информационное агентство Report, информационное агентство Trend, Агентство Azəri-Press (АПА), ASAN Radio и Planet FM.

Отметим, что WUF13 пройдет 17-22 мая в Баку. Форум проводится в тесном сотрудничестве Азербайджана с Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и направлен на обмен международным опытом в сфере устойчивого градостроительства, "умных городов" и инновационных городских решений.

Тема мероприятия этого года - "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", наряду с выдвижением на первый план необходимости решения глобального жилищного кризиса, подчеркнет важную роль жилищного обеспечения как одной из основных движущих сил инклюзивного, устойчивого и долгосрочного городского развития.

WUF13, объединяя национальные правительства, города, международные организации, частный сектор, академические круги и гражданское общество, внесет вклад в продвижение вариантов решений по преодолению глобального жилищного кризиса, а также в более оперативную реализацию Новой повестки дня в области градостроительства и Целей устойчивого развития (ЦУР).