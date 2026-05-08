    Report İnformasiya Agentliyi WUF13-un media tərəfdaşı olub

    Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun On Üçüncü Sessiyasının (WUF13) media tərəfdaşları elan edilib.

    "Report" xəbər verir ki, media tərəfdaşları tədbirin qlobal, regional və ölkə daxilində geniş işıqlandırılmasına dəstək olmaqla yanaşı, WUF13 çərçivəsində aparılan müzakirələri və əldə olunan əsas nəticələri, o cümlədən gözlənilən Bakı Fəaliyyətə Çağırış sənədini geniş auditoriyaya çatdıracaqlar.

    Media tərəfdaşlarının hazırlayacağı reportaj və materiallar dayanıqlı şəhər inkişafının layiqli və əlçatan mənzil təminatı, qeyri-rəsmi yaşayış məntəqələri və gecəqonduların transformasiyası, o cümlədən torpaq və əsas xidmətlərlə təminat kimi prioritet istiqamətləri barədə məlumatlılığın artırılmasına töhfə verəcək.

    WUF13 tədbirinin beynəlxalq media tərəfdaşları "Euronews", "ArchDaily", "Century of Cities" və "Xinhua News Agency"dir.

    Yerli media tərəfdaşları isə Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri (AzTV), İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkəti (İctimai TV), "AnewZ" TV, "Caspian International Broadcasting Company" (CBC TV), Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi (AZƏRTAC), "Report" İnformasiya Agentliyi, "Trend" informasiya agentliyi, "Azəri-Press Agentliyi" (APA), ASAN Radio və "Planet" FM-dir.

    Qeyd edək ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Məskunlaşma Proqramının (UN-Habitat) təşəbbüsü və Azərbaycan Respublikasının Hökuməti ilə əməkdaşlıq çərçivəsində təşkil olunan Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun On Üçüncü Sessiyası dayanıqlı urbanizasiya üzrə ən nüfuzlu qlobal platformadır.

    "Hər kəs üçün yaşayış yerləri: təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər və yaşayış məskənləri" builki tədbirin mövzusudur və bu, qlobal mənzil böhranının həlli zərurətini ön plana çıxarmaqla yanaşı, inklüziv, dayanıqlı və davamlı şəhər inkişafının əsas hərəkətverici qüvvələrindən biri kimi mənzil təminatının oynadığı mühüm rolu xüsusi olaraq vurğulayacaqdır.

    WUF13 milli hökumətlər, şəhərlər, beynəlxalq təşkilatlar, özəl sektor, akademik dairələr və vətəndaş cəmiyyətini bir araya gətirərək qlobal mənzil böhranının aradan qaldırılması üçün həll variantlarının təşviqinə, eləcə də Yeni Şəhərsalma Gündəliyi və Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin (DİM) daha operativ şəkildə həyata keçirilməsinə töhfə verəcək.

