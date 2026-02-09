Индонезия надеется в будущем перейти на безвиз с Азербайджаном

Индонезия предложила Азербайджану заключить авиационное соглашение для увеличения туристического потока.

Об этом в интервью Report заявил посол Индонезии в Баку Берлиан Хелми.

По его словам, туризм является одним из самых перспективных направлений сотрудничества с Азербайджаном и две страны уже подписали соглашение о халяль-туризме в 2022 году.

"Главное - повысить доступность: прямые рейсы, визы, туристические пакеты и так далее. 5 февраля я встречался с председателем государственного агентства по туризму Фуадом Нагиевым и предложил несколько вариантов по авиасообщению: прямой рейс Azerbaijan Airlines в Джакарту или на Бали, код-шеринг с Turkish Airlines и Garuda Indonesia, или рейсы через транзитные хабы. Также предложил заключить общее авиационное соглашение как первый шаг к прямым рейсам", - сказал посол.

Хелми подчеркнул, что для азербайджанских туристов уже действует электронная виза по прибытии в Индонезию.

"Надеюсь в перспективе перейти к безвизовому режиму - это будет обсуждаться на двусторонних консультациях и, возможно, во время переговоров лидеров", - сказал он.

Дипломат подчеркнул, что руководство Азербайджана также поддержало инициативу включить Баку в пакеты умры для индонезийских паломников.

"Это серьезно увеличит поток индонезийских туристов. Мы полностью готовы работать над этим. Также нужно совместное продвижение туризма через гастрономические, исторические, религиозные, природные, морские направления, различные фестивали и культурные выставки", - сказал Б. Хелми.

Посол также отметил, что президент Индонезии Прабово Субианто может посетить Азербайджан в мае для участия в 13-й сессии Всемирного форума городов.

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.