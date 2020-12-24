Савельев: Ильхам Алиев объединил вокруг себя народ Азербайджана и привёл его к победе

"И сегодня Ильхам Гейдарович уже не просто талантливый политик и эффективный управленец, а лидер общенационального масштаба"

"Историю делают, прежде всего, масштабные личности, политические лидеры с большой буквы". Об этом в эксклюзивном интервью российскому бюро Report заявил депутат Государственной думы Российской Федерации, руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев.

"Сложно сказать, в какую пучину политических междоусобиц мог бы рухнуть независимый Азербайджан в начале девяностых годов, если бы у штурвала управления страной не встал национальный лидер Гейдар Алиев. Он вывел республику из самых сложных испытаний и заложил основу для развития государства во внешнеполитической, экономической и культурной сферах.

В такой же степени в настоящее время поступательное движение Азербайджана немыслимо без неустанной деятельности президента Ильхама Гейдаровича Алиева, уже многие годы стоящего во главе республики", - заявил российский депутат.

"Безусловно, Ильхам Гейдарович является одним из наиболее успешных лидеров нашего времени. За короткий по историческим меркам срок, благодаря проводимым президентом реформам, в стране успешно прошла модернизация экономики, достигнуты впечатляющие темпы экономического роста, улучшен инвестиционный климат. Азербайджан является сегодня не только экспортёром энергоносителей, но и важнейшим международным транспортным хабом. Как следствие, республика обрела эффективный механизм госуправления, высокий уровень социального благосостояния и внутреннюю стабильность. Дипломатический талант Ильхама Алиева позволил президенту так выстроить внешнюю политику государства, что сегодня Азербайджан не только является региональным лидером, но и серьёзно укрепил своё влияние на мировой арене", - сказал он.

По словам депутата, благодаря Ильхаму Алиеву, Азербайджан превратился в международный центр культуры и спорта:

"Кроме того, неоценимы и усилия президента Алиева по трансформации Азербайджана в международный центр спорта и культуры, проводящий престижные спортивные и культурные мероприятия, а азербайджанская модель толерантности и терпимости стала для всего мира образцом политики мультикультурализма".

Дмитрий Савельев особо отметил роль президента Азербайджана в победе во Второй Карабахской войне: "Отдельно я хочу упомянуть главное событие текущего года – восстановление Азербайджаном своей территориальной целостности. В течение очень долгого времени президент Алиев использовал все средства для дипломатического разрешения проблемы, но когда невозможность этого стала очевидной, азербайджанская армия, современная, хорошо обученная и технически оснащённая, доказала на деле, что она недаром входит в список 50 самых сильных армий мира. И сегодня Ильхам Гейдарович уже не просто талантливый политик и эффективный управленец, а лидер общенационального масштаба, который объединил вокруг себя народ Азербайджана и привёл его к победе".

"Руководя депутатской группой по взаимодействию с парламентом Азербайджанской Республики, я должен отметить огромный вклад, который президент Ильхам Гейдарович Алиев вносит в развитие и укрепление отношений между нашими странами. Стратегическое партнёрство России и Азербайджана буквально во всех сферах давно приносит полновесные плоды и обещает быть ещё более продуктивным, ведь исторические, языковые и культурные корни прочно связывают между собой наши народы.

В день рождения я хотел бы от всей души поздравить Ильхама Гейдаровича и пожелать ему крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и воплощения всех его замыслов, направленных на процветание азербайджанского народа и укрепления дружбы с Россией", - заключил политик.