    Президент: За 9 месяцев года объем транзитных перевозок между Азербайджаном и Узбекистаном достиг около 1 млн тонн

    Внешняя политика
    • 13 ноября, 2025
    • 16:02
    Президент: За 9 месяцев года объем транзитных перевозок между Азербайджаном и Узбекистаном достиг около 1 млн тонн

    За первые девять месяцев 2025 года объем транзитных перевозок между Азербайджаном и Узбекистаном достиг около 1 миллиона тонн.

    Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Национальному информационному агентству Узбекистана.

    Глава государства отметил, что в 2024 году объем транзитных перевозок между странами увеличился более, чем на 18% по сравнению с 2023 годом и превысил 1 миллион 300 тысяч тонн.

    "За первые девять месяцев 2025 года этот показатель достиг около 1 миллиона тонн, демонстрируя динамичный рост транспортного обмена", - сказал он.

    Prezident: Bu ilin ilk doqquz ayında Özbəkistanla tranzit daşımalarının həcmi təxminən bir milyon tona çatıb

