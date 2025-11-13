Президент: За 9 месяцев года объем транзитных перевозок между Азербайджаном и Узбекистаном достиг около 1 млн тонн

За первые девять месяцев 2025 года объем транзитных перевозок между Азербайджаном и Узбекистаном достиг около 1 миллиона тонн.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Национальному информационному агентству Узбекистана.

Глава государства отметил, что в 2024 году объем транзитных перевозок между странами увеличился более, чем на 18% по сравнению с 2023 годом и превысил 1 миллион 300 тысяч тонн.

"За первые девять месяцев 2025 года этот показатель достиг около 1 миллиона тонн, демонстрируя динамичный рост транспортного обмена", - сказал он.