Президент: За 9 месяцев года объем транзитных перевозок между Азербайджаном и Узбекистаном достиг около 1 млн тонн
Внешняя политика
- 13 ноября, 2025
- 16:02
За первые девять месяцев 2025 года объем транзитных перевозок между Азербайджаном и Узбекистаном достиг около 1 миллиона тонн.
Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Национальному информационному агентству Узбекистана.
Глава государства отметил, что в 2024 году объем транзитных перевозок между странами увеличился более, чем на 18% по сравнению с 2023 годом и превысил 1 миллион 300 тысяч тонн.
"За первые девять месяцев 2025 года этот показатель достиг около 1 миллиона тонн, демонстрируя динамичный рост транспортного обмена", - сказал он.
