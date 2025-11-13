İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    Prezident: Bu ilin ilk doqquz ayında Özbəkistanla tranzit daşımalarının həcmi təxminən bir milyon tona çatıb

    Xarici siyasət
    • 13 noyabr, 2025
    • 15:55
    2025-ci ilin ilk doqquz ayında Azərbaycan və Özbəkistan arasında tranzit daşımaların həcmi təxminən bir milyon tona çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Özbəkistanın Milli İnformasiya Agentliyinə (UzA) müsahibəsində deyib.

    Dövlət başçısı qeyd edib ki, 2024-cü ildə iki ölkə arasında tranzit daşımaların həcmi 2023-cü illə müqayisədə 18 faizdən çox artaraq 1,3 milyon tonu keçib:

    "2025-ci ilin ilk doqquz ayında bu rəqəm təxminən bir milyon tona çatıb ki, bu da nəqliyyat mübadilələrində dinamik artımı nümayiş etdirir".

    Azərbaycan Özbəkistan tranzit daşımalar
    Президент: За 9 месяцев года объем транзитных перевозок между Азербайджаном и Узбекистаном достиг около 1 млн тонн

