Prezident: Bu ilin ilk doqquz ayında Özbəkistanla tranzit daşımalarının həcmi təxminən bir milyon tona çatıb
Xarici siyasət
- 13 noyabr, 2025
- 15:55
2025-ci ilin ilk doqquz ayında Azərbaycan və Özbəkistan arasında tranzit daşımaların həcmi təxminən bir milyon tona çatıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Özbəkistanın Milli İnformasiya Agentliyinə (UzA) müsahibəsində deyib.
Dövlət başçısı qeyd edib ki, 2024-cü ildə iki ölkə arasında tranzit daşımaların həcmi 2023-cü illə müqayisədə 18 faizdən çox artaraq 1,3 milyon tonu keçib:
"2025-ci ilin ilk doqquz ayında bu rəqəm təxminən bir milyon tona çatıb ki, bu da nəqliyyat mübadilələrində dinamik artımı nümayiş etdirir".
