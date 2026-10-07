Ильхам Алиев: Выяснение судьбы пропавших без вести лиц - наша моральная ответственность перед семьями

Полное восстановление Азербайджаном своего суверенитета и территориальной целостности, а также проводимая им последовательная политика создали историческую возможность для устойчивого мира и сотрудничества на Южном Кавказе.

Как передает Report, об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева к участникам IV международной конференции в формате Бакинского диалога на тему "Укрепление доверия и развитие эффективных механизмов в решении проблемы пропавших без вести лиц".

Глава государства отметил, что подписание 8 августа 2025 года в Вашингтоне с участием президента Соединенных Штатов Америки Совместной декларации между Азербайджаном и Арменией, а также парафирование мирного соглашения между двумя странами стали важным шагом, предпринятым в этом направлении:

"Установление прочного мира наряду с политическими договоренностями требует укрепления доверия и устранения гуманитарных последствий конфликта. Выяснение судьбы пропавших без вести лиц является неотъемлемой частью этого процесса и нашей моральной ответственностью перед семьями".