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    Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Ильхам Алиев: Выяснение судьбы пропавших без вести лиц - наша моральная ответственность перед семьями

    Внешняя политика
    • 07 октября, 2026
    • 12:27
    Ильхам Алиев: Выяснение судьбы пропавших без вести лиц - наша моральная ответственность перед семьями

    Полное восстановление Азербайджаном своего суверенитета и территориальной целостности, а также проводимая им последовательная политика создали историческую возможность для устойчивого мира и сотрудничества на Южном Кавказе.

    Как передает Report, об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева к участникам IV международной конференции в формате Бакинского диалога на тему "Укрепление доверия и развитие эффективных механизмов в решении проблемы пропавших без вести лиц".

    Глава государства отметил, что подписание 8 августа 2025 года в Вашингтоне с участием президента Соединенных Штатов Америки Совместной декларации между Азербайджаном и Арменией, а также парафирование мирного соглашения между двумя странами стали важным шагом, предпринятым в этом направлении:

    "Установление прочного мира наряду с политическими договоренностями требует укрепления доверия и устранения гуманитарных последствий конфликта. Выяснение судьбы пропавших без вести лиц является неотъемлемой частью этого процесса и нашей моральной ответственностью перед семьями".

    Ильхам Алиев Пропавшие без вести Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Дональд Трамп
    İlham Əliyev: İtkin düşmüş şəxslərin taleyi Ermənistanla etimadın gücləndirilməsi üçün mühüm məsələdir
    Ilham Aliyev: Fate of missing persons key to building trust with Armenia
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