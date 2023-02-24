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Зеленский: Ильхам Алиев выступает за уважение международно признанных границ

Зеленский: Ильхам Алиев выступает за уважение международно признанных границ "Если сегодня азербайджанский журналист старается задать мне вопрос на украинском, то это уже говорит, кого поддерживает Азербайджан — Россию или Украину".
Внешняя политика
24 февраля 2023 г. 21:28
Зеленский: Ильхам Алиев выступает за уважение международно признанных границ

"Если сегодня азербайджанский журналист старается задать мне вопрос на украинском, то это уже говорит, кого поддерживает Азербайджан — Россию или Украину".

Об этом в ходе посвященной годовщине полномасштабного вторжения РФ пресс-конференции "Февраль. Год несокрушимости" заявил президент Украины Владимир Зеленский отвечая на вопрос сотрудника восточноевропейского бюро Report Мубариза Асланова.

"Также мы на связи с президентом Алиевым, он выступает за уважение международно признанных границ, это сейчас главное", - добавил Зеленский.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: “Prezident İlham Əliyev dövlət sərhədlərinə hörmət edilməsinin tərəfdarıdır”

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