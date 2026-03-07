Ильхам Алиев выразил признательность президенту Албании за решительную позицию
Внешняя политика
- 07 марта, 2026
- 17:51
7 марта президент Республики Албания Байрам Бегай позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, Байрам Бегай заявил об осуждении атаки иранских беспилотных летательных аппаратов на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана.
Президент Ильхам Алиев выразил признательность за телефонный звонок, а также за открытую и решительную позицию Албании.
В ходе телефонного разговора было с удовлетворением подчеркнуто успешное развитие отношений между нашими странами, отмечен вклад взаимных визитов и контактов на высоком уровне в развитие связей.
Стороны обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки.
