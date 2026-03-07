Ильхам Алиев выразил признательность президенту Албании за решительную позицию

Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Внешняя политика
    • 07 марта, 2026
    • 17:51
    7 марта президент Республики Албания Байрам Бегай позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

    Как сообщает Report, Байрам Бегай заявил об осуждении атаки иранских беспилотных летательных аппаратов на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана.

    Президент Ильхам Алиев выразил признательность за телефонный звонок, а также за открытую и решительную позицию Албании.

    В ходе телефонного разговора было с удовлетворением подчеркнуто успешное развитие отношений между нашими странами, отмечен вклад взаимных визитов и контактов на высоком уровне в развитие связей.

    Стороны обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки.

    İlham Əliyev Albaniya Prezidentinə qətiyyətli mövqeyinə görə minnətdarlıq edib
    Ilham Aliyev grateful to Albanian President for his resolute stance
