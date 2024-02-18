Президент Ильхам Алиев встретился с председателем Мюнхенской конференции по безопасности

18 февраля в Мюнхене по обращению противоположной стороны состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с председателем Мюнхенской конференции по безопасности Кристофом Хойсгеном, сообщает
Президент Ильхам Алиев встретился с председателем Мюнхенской конференции по безопасностиПрезидент Ильхам Алиев встретился с председателем Мюнхенской конференции по безопасности Ильхам Алиев встретился с председателем Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Report.
Внешняя политика
18 февраля 2024 г. 16:25
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18 февраля в Мюнхене по обращению противоположной стороны состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с председателем Мюнхенской конференции по безопасности Кристофом Хойсгеном, сообщает
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Prezidenti Münxen Təhlükəsizlik Konfransının sədri ilə görüşüb - YENİLƏNİB
Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev meets with Chairman of Munich Security Conference