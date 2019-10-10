Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с президентом Молдовы Игорем Додоном

Ильхам Алиев встретился с Игорем Додоном

10 октября, 2019 19:39

https://report.az/storage/news/a7fe72aa0f04f2e7b1dfeaea736efff9/72bcaa9d-e680-4b09-a590-97c0b24ecc0a_292.jpg 10 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Ашгабаде с президентом Республики Молдова Игорем Додоном. Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

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