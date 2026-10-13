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    ММ исключил субъекты рыболовства из-под моратория на проверки бизнеса

    Милли Меджлис
    • 13 октября, 2026
    • 12:39
    ММ исключил субъекты рыболовства из-под моратория на проверки бизнеса

    Милли Меджлис внес субъекты рыбохозяйственной деятельности в перечень исключений, на которые не распространяется мораторий на проверки бизнеса.

    Как сообщает Report, проект изменений в законы "О приостановлении проверок, проводимых в сфере предпринимательства" и "Об оценке воздействия на окружающую среду" был обсужден в третьем чтении на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    Было отмечено, что это позволит осуществлять непрерывный контроль на основе принципа "от производства до потребления" и обеспечивать продовольственную безопасность.

    Документ после обсуждений был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

    Заседание Милли Меджлиса рыболовство Субъекты предпринимательства
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