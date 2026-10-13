ММ исключил субъекты рыболовства из-под моратория на проверки бизнеса

Милли Меджлис внес субъекты рыбохозяйственной деятельности в перечень исключений, на которые не распространяется мораторий на проверки бизнеса.

Как сообщает Report, проект изменений в законы "О приостановлении проверок, проводимых в сфере предпринимательства" и "Об оценке воздействия на окружающую среду" был обсужден в третьем чтении на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Было отмечено, что это позволит осуществлять непрерывный контроль на основе принципа "от производства до потребления" и обеспечивать продовольственную безопасность.

Документ после обсуждений был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.