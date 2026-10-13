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    Бакинское метро перейдет на усиленный режим из-за матча "Сабаха"

    Инфраструктура
    • 13 октября, 2026
    • 12:41
    Бакинское метро перейдет на усиленный режим из-за матча Сабаха

    На Красной линии Бакинского метрополитена 13 октября будет введен усиленный режим работы в связи с матчем "Сабах" - "Славия" в ЛЧ УЕФА на Бакинском олимпийском стадионе.

    Как сообщает Report, об этом заявили в Бакинском метрополитене.

    На станции "Кёроглу" будет привлечен дополнительный персонал и усилен контроль. Движение поездов в течение дня организуют в соответствии с осенне-зимним графиком.

    После завершения матча при необходимости на линию выпустят резервные поезда.

    График движения составов на Зеленой и Фиолетовой линиях метро останется без изменений.

    Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Лига чемпионов УЕФА Бакинский метрополитен
    Bakı metrosu "Sabah"ın oyunu ilə əlaqədar gücləndirilmiş iş rejiminə keçəcək
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