Бакинское метро перейдет на усиленный режим из-за матча "Сабаха"

На Красной линии Бакинского метрополитена 13 октября будет введен усиленный режим работы в связи с матчем "Сабах" - "Славия" в ЛЧ УЕФА на Бакинском олимпийском стадионе.

Как сообщает Report, об этом заявили в Бакинском метрополитене.

На станции "Кёроглу" будет привлечен дополнительный персонал и усилен контроль. Движение поездов в течение дня организуют в соответствии с осенне-зимним графиком.

После завершения матча при необходимости на линию выпустят резервные поезда.

График движения составов на Зеленой и Фиолетовой линиях метро останется без изменений.