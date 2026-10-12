Ильхам Алиев: Визит премьер-министра Камбоджи в Азербайджан будет крайне плодотворным
- 12 октября, 2026
- 11:38
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Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что визит премьер-министра Камбоджи Хун Манета в Азербайджан будет крайне плодотворным и станет продолжением курса на развитие двустороннего сотрудничества.
Как сообщает Report, об этом глава государства заявил в ходе совместного с главой правительства Камбоджи заявления для прессы в Баку.
Ильхам Алиев также подчеркнул, что в рамках визита премьер примет участие в предстоящем в Баку саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
"Уверен, что этот визит в нашу страну будет плодотворным и приятным. Вы проведете в Азербайджане несколько дней, а также примете участие в предстоящем саммите СВМДА. Для нас большая честь, что вы лично участвуете в этом мероприятии", - сказал глава государства.
Президент также отметил, что Азербайджан рад принимать Хун Манета после встречи с его отцом - бывшим премьер-министром Камбоджи, а ныне председателем Сената Хун Сеном.
"Сегодняшний визит премьер-министра в Азербайджан является продолжением нашей политики развития двустороннего сотрудничества", - подчеркнул президент Азербайджана.