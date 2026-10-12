İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    İlham Əliyev: Kamboca baş nazirinin Azərbaycana səfəri çox məhsuldar olacaq

    Xarici siyasət
    • 12 oktyabr, 2026
    • 11:35
    İlham Əliyev: Kamboca baş nazirinin Azərbaycana səfəri çox məhsuldar olacaq

    Kamboca baş naziri Hun Manetin Azərbaycana səfəri çox məhsuldar olacaq və o, AQEM sammitində iştirak edəcək.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bakıda Kamboca baş naziri ilə mətbuat üçün birgə bəyanatla çıxış edərkən deyib.

    "Əminəm ki, bu səfər (ölkəmizə - red.) Sizin üçün səmərəli və xoş olacaq. Siz Azərbaycanda bir neçə gün keçirəcəksiniz, həmçinin qarşıdakı AQEM sammitində (15 oktyabr - red.) iştirak edəcəksiniz. Sizin bu tədbirə şəxsən qatılmağınız bizim üçün böyük şərəfdir. Həmçinin keçmiş baş nazir, hazırda isə Senat sədri olan atanızla görüşdükdən sonra Sizi burada, Azərbaycanda qəbul etmək bizim üçün böyük şərəfdir", - İlham Əliyev bildirib.

    Prezidentin sözlərinə görə, baş nazirin Azərbaycana bu günkü səfəri ikitərəfli əməkdaşlıq siyasətin davamıdır.

    İlham Əliyev Hun Manet Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Kamboca Krallığı
    Ильхам Алиев: Визит премьер-министра Камбоджи в Азербайджан будет крайне плодотворным
    Ilham Aliyev: Cambodian PM's visit to Azerbaijan will be productive
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