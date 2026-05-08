    Ильхам Алиев: В Азербайджане религиозное разнообразие оберегается как национальное достояние

    • 08 мая, 2026
    • 13:14
    Отношения между Азербайджаном и Святым Престолом, основанные на взаимном уважении и взаимопонимании, развиваются по восходящей линии и изо дня в день наполняются новым содержанием. Эти связи служат таким добрым намерениям, как продвижение межрелигиозной гармонии и культурного разнообразия в мире, создание атмосферы взаимного доверия между цивилизациями.

    Как сообщает Report, об этом говорится в письме президента Азербайджана Ильхама Алиева Папе Римскому Льву XIV по случаю Дня коронации.

    В письме главы государства отмечается, что в Азербайджане, признанном одним из адресов мультикультурализма в мире, этническое и религиозное разнообразие оберегается как национальное достояние, для всех конфессий создаются равные условия.

    "Гордимся тем, что Азербайджан является пространством, где люди, принадлежащие к различным религиям и вероисповеданиям, проживают в условиях доброжелательности и взаимопонимания", - говорится в письме.

    Ильхам Алиев Папа Римский Лев XIV
    Prezident İlham Əliyev: Azərbaycanda etnik və dini müxtəliflik milli sərvət kimi qorunur

