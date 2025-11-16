Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев: Узбекистан уверенно идет по пути развития и созидания

    Внешняя политика
    • 16 ноября, 2025
    • 11:18
    Ильхам Алиев: Узбекистан уверенно идет по пути развития и созидания

    Узбекистан под мудрым руководством президента Шавката Мирзиёева уверенно идет по пути развития и созидания.

    Как передает корреспондент Report из Ташкента, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании 7-й Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.

    Ильхам Алиев поблагодарил Мирзиёева за приглашение принять участие в консультативной встрече и традиционное гостеприимство.

    "Узбекистан под мудрым руководством моего брата Шавката Мирзиёева уверенно идет по пути развития и созидания. Большой международный авторитет, эффективные экономические реформы, масштабные проекты в сфере промышленности, транспорта, сельского хозяйства вывели Узбекистан на лидирующие позиции в регионе", - сказал Алиев.

    Президент Азербайджана также подчеркнул, что Узбекистан, благодаря каждодневной заботе главы государства, находится среди ведущих спортивных держав мира, о чем свидетельствуют итоги последних летних Олимпийских игр.

    "Мирзиёев не только мудрый государственный деятель, но и человек, внесший большой вклад в дело развития узбекско-азербайджанских отношений. В Азербайджане его любят и уважают за конкретные дела, за доброе отношение к нашему народу", - добавил президент Азербайджана.

    Лента новостей