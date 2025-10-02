Ильхам Алиев принял участие в пленарной сессии открытия 7-го Саммита ЕПС - ОБНОВЛЕНО
- 02 октября, 2025
- 13:55
2 октября в Копенгагене состоялась пленарная сессия открытия 7-го Саммита Европейского политического сообщества (ЕПС).
Как сообщает Report, в мероприятии принял участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Затем участники мероприятия сделали совместное фото.
