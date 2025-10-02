Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Ильхам Алиев принял участие в пленарной сессии открытия 7-го Саммита ЕПС - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    • 02 октября, 2025
    • 13:55
    2 октября в Копенгагене состоялась пленарная сессия открытия 7-го Саммита Европейского политического сообщества (ЕПС).

    Как сообщает Report, в мероприятии принял участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

    Затем участники мероприятия сделали совместное фото.

    İlham Əliyev "Avropa Siyasi Birliyi"nin 7-ci Zirvə toplantısının açılış plenar sessiyasında iştirak edib - YENİLƏNİB
    Ilham Aliyev attending opening of plenary session of European Political Community Summit

    Фото

    Фото

