İlham Əliyev "Avropa Siyasi Birliyi"nin 7-ci Zirvə toplantısının açılış plenar sessiyasında iştirak edir

    Xarici siyasət
    • 02 oktyabr, 2025
    • 12:35
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin 7-ci Zirvə toplantısının açılış plenar sessiyasında iştirak edir

    Kopenhagendə "Avropa Siyasi Birliyi"nin 7-ci Zirvə toplantısının açılış plenar sessiyası keçirilir.

    "Report" xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə iştirak edir.

    Ильхам Алиев участвует в пленарной сессии открытия 7-го Саммита Европейского политсообщества
    Ilham Aliyev attending opening of plenary session of European Political Community Summit

