Ильхам Алиев: Сегодня международные отношения вступают в новую эру
Внешняя политика
- 20 января, 2026
- 16:21
Сегодня международные отношения вступают в новую эру; эру, в которой ситуацией управляет не верховенство закона, а верховенство силы. Мы можем видеть это в разных частях мира.
Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу Euronews в Давосе.
"Каждая страна должна основывать свою стратегию и политику, учитывая собственный потенциал, устанавливать хорошие отношения с как можно большим количеством стран, в первую очередь в своем регионе, а во вторую очередь – в глобальном масштабе. И это именно то, чего удалось достичь Азербайджану", - сказал президент.
