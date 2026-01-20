Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Внешняя политика
    • 20 января, 2026
    • 16:21
    Ильхам Алиев: Сегодня международные отношения вступают в новую эру

    Сегодня международные отношения вступают в новую эру; эру, в которой ситуацией управляет не верховенство закона, а верховенство силы. Мы можем видеть это в разных частях мира.

    Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу Euronews в Давосе.

    "Каждая страна должна основывать свою стратегию и политику, учитывая собственный потенциал, устанавливать хорошие отношения с как можно большим количеством стран, в первую очередь в своем регионе, а во вторую очередь – в глобальном масштабе. И это именно то, чего удалось достичь Азербайджану", - сказал президент.

