Ильхам Алиев сделал публикацию в связи с участием в 80-й сессии Генассамблеи ООН
Внешняя политика
- 26 сентября, 2025
- 12:52
Президент Ильхам Алиев сделал публикацию в связи с участием в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Report представляет данную публикацию:
President Ilham Aliyev at the 80th session of the UN General Assembly pic.twitter.com/UARJcB9ex3— Ilham Aliyev (@presidentaz) September 26, 2025
