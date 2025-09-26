İlham Əliyev BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında iştirakı ilə bağlı paylaşım edib
- 26 sentyabr, 2025
- 12:51
Prezident İlham Əliyev rəsmi sosial şəbəkə hesablarında BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında iştirakı ilə bağlı paylaşım edib.
"Report" paylaşımı təqdim edir:
President Ilham Aliyev at the 80th session of the UN General Assembly pic.twitter.com/UARJcB9ex3— Ilham Aliyev (@presidentaz) September 26, 2025
