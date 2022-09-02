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Ильхам Алиев рассказал о потенциале ветряных, солнечных и гидроэлектростанций в Карабахе и Зангезуре

Ильхам Алиев рассказал о потенциале ветряных, солнечных и гидроэлектростанций в Карабахе и Зангезуре "На освобожденных в ходе Отечественной войны 2020 года территориях - Карабахе и Зангезуре - потенциал ветряных, солнечных и гидроэнергетических станций превышает 10 гигаватт. Мы уже находимся в стадии развития этого важного потенциала".
Внешняя политика
2 сентября 2022 г. 17:52
Ильхам Алиев рассказал о потенциале ветряных, солнечных и гидроэлектростанций в Карабахе и Зангезуре

"На освобожденных в ходе Отечественной войны 2020 года территориях - Карабахе и Зангезуре - потенциал ветряных, солнечных и гидроэлектростанций превышает 10 гигаватт. Мы уже находимся в стадии развития этого важного потенциала".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, выступая на тему "Роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности" на 48-м международном форуме, организованном мозговым центром The European House – Ambrosetti в итальянском городе Черноббио.

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Версия на английском языке President speaks about importance of Zangazur Corridor in Italy
Версия на азербайджанском языке Prezident İtaliyada Zəngəzur dəhlizinin əhəmiyyətindən danışıb

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