Ильхам Алиев: Пусть каждый заботится о своем собственном народе и государстве

Сегодня азербайджанский народ живет в условиях безопасности, мира и спокойствия.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая на VIII съезде Партии "Ени Азербайджан".

Глава государства отметил, что в сегодняшнем мире это может считаться большим достоянием.

"Так как если мы посмотрим сегодня на карту мира, то увидим, что есть очень мало народов и стран, живущих в таких же условиях стабильности, спокойствия и мира, как азербайджанский народ. Это наши реалии. Поэтому меры безопасности должны постоянно находиться на повестке дня", - отметил президент.

По его словам, внутри страны никаких рисков не существует – ни физических, ни идеологических, ни каких-либо других. Все риски формируются за пределами наших границ.

"По мере усиления Азербайджана, по мере того как страна проводит все более активную и открытую независимую политику, по мере того как на каждую выпущенную против нас стрелу мы отвечаем десятью, давление на нас будет только возрастать. Сегодня мы не оставляем без ответа ни один удар, направленный против нас. На один удар мы отвечаем, возможно, двумя, пятью, десятью ударами, чтобы каждый знал свое место, не вмешивался в наши дела, не совал свой нос в наш образ жизни и не указывал нам путь. Пусть каждый заботится о своем собственном народе и государстве. Сегодня азербайджанские реалии таковы, что мы стали примером для многих стран. Поэтому в отношении рисков - как физических, так и идеологических - принимаются и будут приниматься самые серьезные меры", - добавил он.