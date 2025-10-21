Ильхам Алиев: Проект TRIPP обязательно будет реализован

Проект TRIPP обязательно будет реализован.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

"Как вы знаете, одним из достижений Вашингтонского саммита в августе является проект TRIPP (The Trump route for international peace and prosperity). Президент Трамп дал свое имя этому проекту, что, естественно, говорит о том, что этот проект обязательно будет реализован. Тем самым открывается еще один маршрут Среднего коридора. В добавление к традиционному появляется еще один – через Зангезур с грузооборотом в 15 миллионов тонн на уровне самых современных стандартов. Так что объем грузов из Азии в Европу и обратно через территории наших стран имеет потенциал к росту сам по себе, но и также будет иметь еще больший потенциал к приему и отправке", - отметил глава государства.