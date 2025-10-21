İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    Prezident: TRIPP layihəsi mütləq reallaşdırılacaq

    Xarici siyasət
    • 21 oktyabr, 2025
    • 14:01
    Prezident: TRIPP layihəsi mütləq reallaşdırılacaq

    TRIPP layihəsi mütləq reallaşdırılacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu sözləri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayevlə mətbuata bəyanatında deyib.

    Dövlət başçısı vurğulayıb: "Bildiyiniz kimi, avqustda keçirilən Vaşinqton sammitinin nailiyyətlərindən biri TRIPP layihəsidir. Prezident Tramp layihəyə öz adını verib və bu, layihənin mütləq reallaşdırılacağından xəbər verir. Bununla da Orta Dəhlizin daha bir marşrutu açılır. Ənənəvi mövcud olanlara daha biri əlavə olunur – Zəngəzurdan ən yüksək müasir standartlarla 15 milyon ton yük dövriyyəsi. Beləliklə, Asiyadan Avropaya və əks istiqamətdə bizim ölkələrimizdən keçən yüklərin həcmi özlüyündə artım potensialına malikdir, amma həm də onların qəbulu və göndərilməsi üçün daha böyük potensial olacaq".

    İlham Əliyev Kasım-Jomart Tokayev Azərbaycan Qazaxıstan TRIPP layihəsi
    Ильхам Алиев: Проект TRIPP обязательно будет реализован
    President Ilham Aliyev: TRIPP project will definitely be implemented

