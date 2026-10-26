Ильхам Алиев принял высокого представителя по Альянсу цивилизаций ООН
- 26 октября, 2026
- 14:10
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26 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял заместителя Генерального секретаря ООН, высокого представителя по Альянсу цивилизаций, специального посланника ООН по борьбе с исламофобией Мигеля Анхеля Моратиноса.
Как сообщает Report, Мигель Анхель Моратинос поздравил с организацией в Азербайджане очередного Форума по межкультурному диалогу.
Гость подчеркнул, что этот Форум стал важной платформой для продвижения межкультурного и межрелигиозного диалога на международном уровне.
Высоко оценив поддержку, оказываемую Азербайджаном деятельности Альянса цивилизаций ООН, Мигель Анхель Моратинос отметил, что наша страна играет значимую роль в поощрении межкультурного и межрелигиозного диалога в международном масштабе.
Он также приветствовал активную позицию Азербайджана в сфере борьбы с исламофобией и регулярное проведение в нашей стране международных конференций, посвященных этой теме, подчеркнул, что Альянс цивилизаций ООН поддерживает усилия Азербайджана в этом направлении.
Мигель Анхель Моратинос поблагодарил за добровольные финансовые взносы Азербайджана в Альянс цивилизаций ООН.
Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан и Альянс цивилизаций ООН связывает многолетнее успешное сотрудничество. Он сказал, что наша страна и впредь будет поддерживать деятельность Альянса.
Глава нашего государства подчеркнул важность проводимого в Азербайджане Форума межкультурного диалога с точки зрения обсуждения актуальных вопросов, беспокоящих международную общественность, и поощрения взаимопонимания.
На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Альянсом цивилизаций ООН.