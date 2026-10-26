Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Ильхам Алиев принял высокого представителя по Альянсу цивилизаций ООН

    Внешняя политика
    • 26 октября, 2026
    • 14:10
    Ильхам Алиев принял высокого представителя по Альянсу цивилизаций ООН

    26 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял заместителя Генерального секретаря ООН, высокого представителя по Альянсу цивилизаций, специального посланника ООН по борьбе с исламофобией Мигеля Анхеля Моратиноса.

    Как сообщает Report, Мигель Анхель Моратинос поздравил с организацией в Азербайджане очередного Форума по межкультурному диалогу.

    Гость подчеркнул, что этот Форум стал важной платформой для продвижения межкультурного и межрелигиозного диалога на международном уровне.

    Высоко оценив поддержку, оказываемую Азербайджаном деятельности Альянса цивилизаций ООН, Мигель Анхель Моратинос отметил, что наша страна играет значимую роль в поощрении межкультурного и межрелигиозного диалога в международном масштабе.

    Он также приветствовал активную позицию Азербайджана в сфере борьбы с исламофобией и регулярное проведение в нашей стране международных конференций, посвященных этой теме, подчеркнул, что Альянс цивилизаций ООН поддерживает усилия Азербайджана в этом направлении.

    Мигель Анхель Моратинос поблагодарил за добровольные финансовые взносы Азербайджана в Альянс цивилизаций ООН.

    Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан и Альянс цивилизаций ООН связывает многолетнее успешное сотрудничество. Он сказал, что наша страна и впредь будет поддерживать деятельность Альянса.

    Глава нашего государства подчеркнул важность проводимого в Азербайджане Форума межкультурного диалога с точки зрения обсуждения актуальных вопросов, беспокоящих международную общественность, и поощрения взаимопонимания.

    На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Альянсом цивилизаций ООН.

    Ильхам Алиев принял высокого представителя по Альянсу цивилизаций ООН
    Ильхам Алиев принял высокого представителя по Альянсу цивилизаций ООН
    Ильхам Алиев принял высокого представителя по Альянсу цивилизаций ООН
    Ильхам Алиев принял высокого представителя по Альянсу цивилизаций ООН
    Ильхам Алиев принял высокого представителя по Альянсу цивилизаций ООН
    Ильхам Алиев принял высокого представителя по Альянсу цивилизаций ООН
    Ильхам Алиев принял высокого представителя по Альянсу цивилизаций ООН

    Ильхам Алиев Мигель Анхель Моратинос Альянс цивилизаций ООН Организация Объединённых Наций (ООН)
    Фото
    İlham Əliyev BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının ali nümayəndəsini qəbul edib
    Фото
    President of Azerbaijan Ilham Aliyev received UN High Representative for Alliance of Civilizations
    44 filmi
    44 filmi

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