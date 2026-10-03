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    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Ильхам Алиев принял президента Международной федерации дзюдо

    Внешняя политика
    • 03 октября, 2026
    • 11:42
    Ильхам Алиев принял президента Международной федерации дзюдо

    3 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента Международной федерации дзюдо Ладислау-Мариуса Визера.

    Как сообщает Report, поблагодарив Ладислау-Мариуса Визера за поддержку в развитии дзюдо в Азербайджане, а также в проведении в Баку чемпионата мира по этому виду спорта, глава государства отметил, что наша страна уже во второй раз принимает это престижное спортивное мероприятие. Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что чемпионат пройдет на высоком уровне.

    Глава государства подчеркнул, что дзюдо является одним из популярных и приносящих наибольшее количество медалей видов спорта в нашей стране. В этой связи он отметил медали, завоеванные нашими дзюдоистами на престижных соревнованиях.

    Президент Азербайджана коснулся роли современной спортивной инфраструктуры, созданной как в Баку, так и в регионах страны, в достигнутых успехах в области спорта.

    Ладислау-Мариус выразил главе государства признательность за прием и высокий уровень организации чемпионата мира по дзюдо в Баку, поздравил с завоеванными азербайджанскими дзюдоистами медалями на различных спортивных соревнованиях.

    Гость поблагодарил президента Ильхама Алиева за поддержку развития дзюдо в нашей стране.

    На встрече с чувством удовлетворения было отмечено, что Азербайджан является активным членом Международной федерации дзюдо, состоялся обмен мнениями о перспективах успешного сотрудничества между этой структурой и Федерацией дзюдо Азербайджана.

    В заключение президент Ильхам Алиев вручил Ладислау-Мариусу Визеру орден "Достлуг".

    Гость выразил признательность за высокую оценку его деятельности.

    Отметим, что распоряжением президента Азербайджана Ладислау-Мариус Визер удостоен этого ордена за плодотворную деятельность и вклад в развитие дзюдо в нашей стране и на международном уровне.

    Ильхам Алиев принял президента Международной федерации дзюдо
    Ильхам Алиев принял президента Международной федерации дзюдо
    Ильхам Алиев принял президента Международной федерации дзюдо
    Ильхам Алиев принял президента Международной федерации дзюдо
    Ильхам Алиев принял президента Международной федерации дзюдо
    Ильхам Алиев принял президента Международной федерации дзюдо
    Ильхам Алиев принял президента Международной федерации дзюдо
    Ильхам Алиев принял президента Международной федерации дзюдо

    Ильхам Алиев Ладислау-Мариус Визер Международная федерация дзюдо Орден Достлуг
    Фото
    İlham Əliyev Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının prezidentini qəbul edib
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    President Ilham Aliyev receives President of International Judo Federation
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