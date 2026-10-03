İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    İlham Əliyev Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının prezidentini qəbul edib

    Xarici siyasət
    • 03 oktyabr, 2026
    • 10:56
    İlham Əliyev Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının prezidentini qəbul edib

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 3-də Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının prezidenti Ladislau-Marius Vizeri qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, dövlət başçısı Azərbaycanda cüdonun inkişafına, həmçinin Bakıda bu idman növü üzrə dünya çempionatının keçirilməsinə göstərdiyi dəstəyə görə Ladislau-Marius Vizerə minnətdarlığını bildirdi, artıq ikinci dəfədir ölkəmizin bu mötəbər idman tədbirinə ev sahibliyi etdiyini dedi. Prezident İlham Əliyev çempionatın yüksək səviyyədə keçiriləcəyinə əminliyini ifadə etdi.

    Dövlət başçısı cüdonun ölkəmizdə məşhur və ən çox medal gətirən idman növlərindən biri olduğunu dedi, bu xüsusda cüdoçularımızın mötəbər yarışlarda qazandıqları medalları vurğuladı.

    Azərbaycan Prezidenti idman sahəsində əldə olunmuş uğurlarda paytaxt Bakı ilə yanaşı, regionlarımızda da yaradılmış müasir idman infrastrukturunun roluna toxundu.

    Qəbula və Bakıda cüdo üzrə dünya çempionatının yüksək səviyyədə təşkilinə görə dövlətimizin başçısına minnətdarlığını bildirən Ladislau-Marius Vizer müxtəlif idman tədbirlərində cüdoçularımızın qazandıqları medallar münasibətilə təbriklərini çatdırdı.

    Qonaq Azərbaycanda cüdo idman növünün inkişafına verdiyi dəstəyə görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür etdi.

    Görüşdə Azərbaycanın Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının fəal üzvü olduğu məmnunluqla qeyd edildi, bu qurumla Azərbaycan Cüdo Federasiyası arasında həyata keçirilən uğurlu əməkdaşlığın perspektivlərinə dair fikir mübadiləsi aparıldı.

    Sonda Prezident İlham Əliyev Ladislau-Marius Vizerə "Dostluq" ordenini təqdim etdi.

    Qonaq fəaliyyətinə verilən yüksək qiymətə görə minnətdarlığını bildirdi.

    Qeyd edək ki, Ladislau-Marius Vizer ölkəmizdə və beynəlxalq səviyyədə cüdo idman növünün inkişafı sahəsində səmərəli fəaliyyətinə və verdiyi töhfəyə görə Azərbaycan Prezidentinin Sərəncamı ilə bu ordenlə təltif olunub.

    İlham Əliyev Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının prezidentini qəbul edib
    İlham Əliyev Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının prezidentini qəbul edib
    İlham Əliyev Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının prezidentini qəbul edib
    İlham Əliyev Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının prezidentini qəbul edib
    İlham Əliyev Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının prezidentini qəbul edib
    İlham Əliyev Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının prezidentini qəbul edib
    İlham Əliyev Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının prezidentini qəbul edib
    İlham Əliyev Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının prezidentini qəbul edib

    İlham Əliyev Beynəlxalq Cüdo Federasiyası Cüdo
    Foto
    Ильхам Алиев принял президента Международной федерации дзюдо
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    President Ilham Aliyev receives President of International Judo Federation
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