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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Ильхам Алиев принял новоназначенного посла Эстонии в Азербайджане

    Внешняя политика
    • 23 сентября, 2026
    • 11:39
    Ильхам Алиев принял новоназначенного посла Эстонии в Азербайджане

    23 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Эстонской Республики в нашей стране Тиину Нирк.

    Как сообщает Report, посол вручила главе государства свои верительные грамоты.

    Президент Ильхам Алиев побеседовал с послом.

    Глава государства коснулся важности взаимных визитов и контактов на различных уровнях в расширении сотрудничества между Азербайджаном и Эстонией.

    Подчеркнув, что отношения между Азербайджаном и Европейским Союзом развиваются, президент Ильхам Алиев отметил в этой связи визиты в нашу страну в текущем году президента Совета Европейского Союза Антониу Кошты, президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента Европейской комиссии Кайи Каллас.

    Глава государства пожелал послу успехов в деятельности.

    Подчеркнув, что для нее большая честь быть назначенной первым послом Эстонии в Азербайджане, Тиина Нирк заверила, что приложит все усилия для развития отношений между нашими странами, а также между Азербайджаном и Европейским Союзом.

    Посол отметила, что Азербайджан занимает важное положение на Среднем коридоре. Она подчеркнула наличие хорошего потенциала для расширения партнерства во многих сферах, включая политический диалог, бизнес, информационные технологии, логистику и другие направления.

    Тиина Нирк также коснулась широких возможностей для сотрудничества в сфере образования, отметив, что в Эстонии обучаются около 200 азербайджанских студентов.

    Посол высоко оценила гуманитарную помощь, оказываемую Азербайджаном Украине.

    На встрече было подчеркнуто, что открытие посольства Эстонии в Азербайджане внесет важный вклад в дальнейшее развитие двусторонних отношений, была затронута деятельность Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.

    Ильхам Алиев принял новоназначенного посла Эстонии в Азербайджане
    Ильхам Алиев принял новоназначенного посла Эстонии в Азербайджане
    Ильхам Алиев принял новоназначенного посла Эстонии в Азербайджане
    Ильхам Алиев принял новоназначенного посла Эстонии в Азербайджане
    Ильхам Алиев принял новоназначенного посла Эстонии в Азербайджане
    Ильхам Алиев принял новоназначенного посла Эстонии в Азербайджане
    Ильхам Алиев принял новоназначенного посла Эстонии в Азербайджане

    Ильхам Алиев Азербайджано-эстонские отношения
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