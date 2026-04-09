    Ильхам Алиев принял министра внутренних дел Турции

    Внешняя политика
    • 09 апреля, 2026
    • 12:36
    Ильхам Алиев принял министра внутренних дел Турции

    9 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра внутренних дел Турецкой Республики Мустафу Чифтчи.

    Как сообщает Report, выразив признательность главе государства за прием, Мустафа Чифтчи передал президенту Азербайджана приветствия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

    Глава государства поблагодарил за приветствия, просил передать и его приветствия президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.

    В ходе беседы было подчеркнуто, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Турцией основаны на принципах братства и стратегического союзничества, отмечено расширение отношений по всем направлениям.

    Отмечалось, что между соответствующими ведомствами наших стран налажено эффективное партнерство, в этом контексте подчеркнуто успешное сотрудничество и министерств внутренних дел Азербайджана и Турции.

    Ильхам Алиев принял министра внутренних дел Турции
    Ильхам Алиев принял министра внутренних дел Турции
    Ильхам Алиев принял министра внутренних дел Турции
    Ильхам Алиев принял министра внутренних дел Турции

    Ильхам Алиев Мустафа Чифтчи Турция
    İlham Əliyev Türkiyənin daxili işlər nazirini qəbul edib
    President Ilham Aliyev receives Minister of Interior of Türkiye

