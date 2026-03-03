Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев принял комиссара Еврокомиссии по энергетике и жилищному строительству

    Внешняя политика
    03 марта, 2026
    12:38
    Ильхам Алиев принял комиссара Еврокомиссии по энергетике и жилищному строительству

    3 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с комиссаром Европейской комиссии по вопросам энергетики и жилищного строительства Даном Йёргенсеном, принимающую участие в 12-м заседании министров Консультативного совета по Южному газовому коридору и 4-м заседании министров Консультативного совета по зеленой энергетике.

    Как сообщает Report, Дан Йёргенсен сказал, что выступление главы государства на открытии 12-го заседания министров Консультативного совета по Южному газовому коридору и 4-го заседания министров Консультативного совета по зеленой энергетике произвело на них глубокое впечатление.

    Отметив важное значение сегодняшнего мероприятия, Дан Йёргенсен сказал, что партнерство с нашей страной имеет для них важное значение и что они заинтересованы в его расширении. Он выразил признательность за осуществляемое сотрудничество.

    Коснувшись состоявшихся в прошлом году визитов в нашу страну верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента Европейской комиссии Кайи Каллас и комиссара Европейского Союза по расширению Марты Кос, глава нашего государства оценил активную работу наших делегаций как показатель стремления обеих сторон к углублению сотрудничества в области энергетики и связности.

    В ходе беседы был затронут вклад Азербайджана в энергетическую безопасность Европы, особенно в нынешний период, обсуждены вопросы расширения географии экспорта азербайджанских энергоресурсов на европейский рынок и перспективы сотрудничества в области природного газа и зеленой энергетики.

    Фото
    İlham Əliyev Avropa Komissiyasının enerji və mənzil siyasəti üzrə komissarını qəbul edib
    Фото
    President Ilham Aliyev receives European Commissioner for Energy and Housing

